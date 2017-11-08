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Общество

Twitter признал успешным эксперимент с 280 символами. Теперь они доступны всем

Сервис микроблогов Twitter объявил, что эксперимент с увеличением максимальной длины сообщения со 140 до 280 символов признан успешным. Теперь новый размер сообщения станет постепенно доступен всем пользователям, сообщила Meduza со ссылкой на компанию.

В Twitter напомнили, что при ограничении в 140 символов существовала проблема, когда пользователи пытались сократить слишком длинное сообщение. Это приводило к тому, что 9 процентов всех твитов были длиной 140 символов (или чуть менее).

С 2016 года Twitter перестал учитывать ссылки и картинки в ограничении длины сообщения, с 2017-го перестали учитываться упоминания других пользователей.

После увеличения предела до 280 символов у верхней границы находится только 1 процент всех твитов. При этом пользователи, которым новый режим был доступен в течение месяца, редко писали длинные сообщения: только 5 процентов твитов были длиннее 140 символов и только 2 процента — длиннее 190 символов.

Как сообщалось ранее, ограничение в 140 символов сохранится для японского, корейского и китайского языков, так как там иероглифы позволяют уместить все необходимое в один твит.
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