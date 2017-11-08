В ЖК рассказали, кто пролоббировал переход на топливо класса евро-5 к 2022 году

В Жогорку Кенеше рассказали, кто лоббировал переход на топливо класса евро-5 к 2022 году.

По словам депутата Исхака Пирматова, топливо класса евро-3 никто в мире, кроме Кыргызстана, не использует. И виной тому является экономическое положение республики. «Мы используем такое топливо только из-за того, что оно дешево стоит. Переход на топливо класса 5 приведет к подорожанию бензина. Если мы будем равняться на мировой уровень, то готовы ли к повышению бензина на 10-15 сомов? На этот вопрос нужно ответить честно и прямо. Тогда, думаю, и вопросов не будет», — сказал нардеп.

Ранее депутат Дастан Бекешев поинтересовался, кто пролоббировал переход в Кыргызстане на топливо класса евро-5 только к 2022 году.

На заседании рассмотрели поправки в законы «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологической экспертизе».