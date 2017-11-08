Начался прием работ на фотоконкурс «Кыргызстан, свободный от анемии»

Гражданский Альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность при поддержке ЮНИСЕФ и информационном партнерcтве ИА 24.kg объявляет конкурс фотографий «Кыргызстан, свободный от анемии».

Темы:

1000 дней — окно возможностей (питание беременной женщины, грудное вскармливание, питание ребенка до двух лет);

обогащение продуктов питания (обогащенная мука, гулазык) и сельское хозяйство, влияющее на питание;

сбалансированное питание (можно показать, что не является сбалансированным питанием, и его негативное влияние).

В конкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители - все, кому небезразличны вопросы здоровья детей и матерей. Авторы лучших фотографий будут награждены призами, а работы покажут на передвижной выставке в различных организациях.

Цель фотоконкурса - обратить внимание на проблему анемии, на ее последствия, на способы снижения и предотвращения анемии среди населения Кыргызстана, особенно женщин и детей, а также выгоды, получаемые страной и личностью в результате снижения анемии.

С подробными правилами можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам обращаться по адресу: Бишкек, улица Турусбекова, 31, кабинет 109 или по телефону +996558807555 (Айзат Абдылдаева).