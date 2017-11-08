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Общество

Таласцы определились с датой проведения курултая

Таласцы определились с датой проведения курултая. Об этом ИА «24.kg»  сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов. 

По его словам, форум планируется провести 18 ноября в Таласе, а не в Бишкеке, как намечалось ранее. Участники съезда намерены пригласить депутатов Жогорку Кенеша, общественных деятелей и чиновников исполнительной власти. 

Делегаты курултая намерены поднять вопрос о законопроекте о сохранении ледников и еще раз призвать президента Кыргызстана извиниться перед ними.

Но руководитель аппарата главы государства Алмаз Усенов заявил ИА «24.kg», что Алмазбек Атамбаев не намерен просить у протестующих прощения за свои слова.

Напомним, 29 октября в Таласе прошел митинг. Его участники настаивали, чтобы глава государства извинился перед жителями области. По их мнению, он, выступая 18 октября в Бишкеке на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, прошедшего в Таласе 16 октября. Тогда на акцию вышли те, кто не согласен с итогами президентских выборов.
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