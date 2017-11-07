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Общество

Кыргызско-российский фильм «Сулейман гора» признан лучшим на фестивале в Китае

Кыргызско-российский фильм «Сулейман гора» режиссера Елизаветы Стишовой завоевал главную награду на международном кинофестивале «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» в Китае, а также приз зрительских симпатий. Об этом сообщило издание «РИА Новости».

По его данным, фестиваль впервые прошел в китайском городе Пинъяо. Более 40 картин из разных стран мира принимали в нем участие.

Как сообщается, председатель жюри французский режиссер Арно Деплешен отметил, что картина снята с «глубокой верой в силу кинематографа».

Фильм Елизаветы Стишовой «Сулейман гора» - ее дебютная работа.

«Сулейман гора» — большой фильм, живая история из современной жизни. Главному герою Карабасу 45 лет, он профессиональный жулик и двоеженец. Официальный брак его связывает с Жыпарой — рыночной гадалкой и целительницей. Их общему сыну Улуку сейчас исполнилось бы 11. Но в четырехлетнем возрасте, когда Карабас сидел в тюрьме, Улук бесследно пропал из детской больницы. Главный герой остался с Жыпарой из жалости. Но сострадание не мешает ему любить молодую девушку Турганбюбю.
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