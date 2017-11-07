Убийство брата Саляновой. В «Ата Мекене» считают преступление политическим

Политическая партия и парламентская фракция «Ата Мекен» в связи с убийством младшего брата депутата Жогорку Кенеша и экс-генерального прокурора Кыргызстана Аиды Саляновой официально заявляют, что это преступление имеет под собой больше политическую подоплеку.

Коллеги Аиды Саляновой отмечают, что вероятней всего убийство было связано лишь с политической позицией и трудовой деятельностью в прошлом сестры самого погибшего.

По мнению атамекеновцев, подтверждением является ряд неопровержимых фактов и условий.

«Бесспорно, Улан Салянов никогда не был связан с большой политикой, политическим видением и позицией своей сестры. Является большим заблуждением, что единственный брат Аиды Саляновой был представителем бизнеса и имел в обороте какие-либо финансовые средства. Погибший был добропорядочным семьянином, воспитывал двух сыновей. В собственности имел лишь недостроенный дом и подержанную автомашину», — поясняют в партии.

В «Ата Мекене» обращают внимание на тот факт, когда неизвестные, убившие Улана Салянова, ничего не тронули в его доме. То есть исключена версия о вооруженном разбое или грабеже.

Коллеги Аиды Саляновой также отмечают, что нападение осуществлялось подготовленными людьми, знающими свое дело.

«Мотив, мы считаем, был лишь один — лишить жизни младшего и единственного брата Аиды Саляновой и его семьи. Доказательством являются эти же трое убийц, вошедших в дом в масках и военной камуфляжной форме. Из ценных вещей ничего не было тронуто. Поиск в доме ими не осуществлялся», — говорится в заявлении политиечкой организации.

«Ата Мекен» информирует, что в период нахождения Аиды Саляновой на посту генерального прокурора и во время депутатской деятельности угрозы расправы поступали в ее адрес не раз.

18 сентября 2014 года неизвестными лицами было совершено нападение на представителя Национальной гвардии, охранявшего Государственную резиденцию «Ала-Арча», с требованием назвать фактический адрес проживания Аиды Саляновой. По данным атамекеновцев, до сегодняшнего дня со стороны правоохранительных органов не было никакой реакции.

«Мы считаем, что угроза устранения представителей открытой оппозиции и отдельных политических оппонентов существует и сегодня... У нас есть основания полагать, что не исключена реальная угроза жизни и здоровью Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Под разными инсценировками и специальному сценарию также могут и их устранить руками ОПГ», — отмечается в завлении.

Политическая партия и парламентская фракция «Ата Мекен» требуют от правительства обеспечить депутату ЖК Аиде Саляновой, а также Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову безопасность.