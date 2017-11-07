Представители партии «Ата Мекен» опасаются за жизнь Омурбека Текебаева

Депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» и члены политсовета партии сделали заявление в связи с убийством младшего брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана, которое произошло накануне.

МВД исключило версию убийства по политическим мотивам, объяснив это тем, что Улан Салянов работал автослесарем и никогда не интересовался политикой. Родственники также недоумевают, кому мог помешать Улан.

Однако в «Ата Мекене» полагают, что преступление имеет под собой политическую подоплеку, и напоминают о том, что угрозы физической расправы поступали в адрес Аиды Спляновой и раньше, в бытность ее генеральным прокурором.

Во фракции отметили, что у них есть все основания считать — лидеру партии Омурбеку Текебаеву, осужденному за коррупцию, и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову угрожает опасность. Социалисты просят МВД обеспечить охрану Аиде Саляновой, а ГСИН — проконтролировать нахождение в колонии Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова и также решить вопрос с их охраной.