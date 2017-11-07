Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 ноября снова дождливо: температура воздуха прогреется до +15 градусов, осадки возможны с 00.00 до 12.00, в остальное время переменная облачность и дожди маловероятны. День уменьшился до 10 часов 4 минут: восход солнца в 7.43, заход — в 17.47.

С прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Мурманская — от Садыгалиева до Б.Алыкулова;

— Турусбекова — от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке свет отключат:

— 9.00–18.00 — улицы Сухомлинова, Худайбергенова, Кудрука, Профессора Зимы.

Памятные даты

Сегодня в Кыргызстане впервые отмечают Дни истории и памяти предков.

Народ с трехтысячелетней историей, создавший в IX-Х веках Великий кыргызский каганат, сквозь столетия пронес идею государственности. Эта идея стала основой мировоззрения кыргызов, составляет главное содержание эпоса «Манас» и всего духовного наследия народа. Из поколения в поколение передавалась заветная мечта о независимости. Из указа президента Кыргызстана

«7 ноября 2017 года исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, изменившей ход истории и весь последующий мировой порядок. Для многих народов, вовлеченных в начале ХХ века в орбиту влияния России, это событие имело судьбоносный характер. Вслед за национально-освободительным восстанием 1916 года Октябрьская революция создала кыргызскому народу предпосылки для возрождения собственной государственности», — отмечено в документе.

- 7 ноября 1924 года в Ташкенте вышел первый номер старейшей газеты на кыргызском языке — «Эркин Тоо» («Свободные горы»).

С лета 1925 года стала издаваться в Пишпеке. Переименовывалась в «Кызыл Кыргызстан», «Советтик Кыргызстан». Ныне называется «Кыргыз туусу».

Сегодня профессиональный праздник — День информации и печати — отмечают все представители СМИ Кыргызстана. Поздравляем, коллеги!

- В 1927 году в городе Фрунзе появилась улица Михаила Фрунзе, до этого она называлась Судейская. Улицу Шамузовскую переименовали в Тараса Шевченко. Кстати, эти улицы в Бишкеке по-прежнему носят имена этих великих людей.

- А в 1942 году в этот день во Фрунзе установили памятник генералу Ивану Панфилову, погибшему под Москвой в конце 1941-го. Монумент выполнен из гранита. Скульпторы О.Мануйлова, А.Мануйлов, архитектор В.Верюжский.

- 7 ноября 2006 года под давлением оппозиции Жогорку Кенеш около часа ночи сформировал Учредительное собрание. Начался сбор подписей под новой редакцией Конституции. В 12.00 объявили о ее принятии. Согласно ей, выборные органы — президент и парламент — сохраняют свои полномочия до 2010 года. Правительство новое, а президент не принимает участия в его формировании. Данный вариант Конституции прожил только до конца года.

У кого намечаются тои

46-летие отмечает председатель Государственной налоговой службы Октябрь Абдыкаимов. Он родился 7 ноября 1971 года в городе Фрунзе.

Окончил Кыргызский Государственный Национальный университет в 1995 году. Советник налоговой службы I ранга. Трудовую деятельность начинал инспектором отдела по НДС ГНИ по Бишкеку в 1995 году. С 2011 по 2017 годы был заместителем председателя ГНС, возглавил службу в феврале 2017-го.

Куда сходить

Культура

— В 18.30 в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова начнется концерт Ludwig van Beethoven.

Выступит трио: скрипач Эрнис Асаналиев (Кыргызстан), пианист Амир Тебенихин (Казахстан — Германия),

виолончелист Дмитрий Горновский (Германия). Сопровождать солистов будет Кыргызский государственный академический большой симфонический оркестр имени А.Джумахматова.

— В 18.00 в Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова — музыкальная премьера фильма «Белое золото».

«Белое золото» — первый туркменский полнометражный фильм и один из первых фильмов, снятых в Центральной Азии. «Белое золото» — немой фильм, но молодые музыканты из консерватории, под руководством композитора Мунары Корпотаевой, написали к нему музыкальную дорожку, в которой сочетаются фольклорная, джазовая и электронная музыка.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула продолжается чемпионат Кыргызстана среди мужских команд Высшей лиги по волейболу, третий тур.

Участвуют 10 команд. Они борются не только за медали, но и за право в следующем сезоне сыграть в более престижной Национальной лиге. Начало поединков в 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 и 14.30.

— Здесь же второй день идет третий тур чемпионата Кыргызстана среди мужских команд Национальной лиги по волейболу.

Звание сильнейшего оспаривают шесть клубов. После двух туров в турнирной таблице уверенно лидирует «Ош Бажы EREM». Для участников Высшей и Национальной лиг этот тур заключительный в чемпионате.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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