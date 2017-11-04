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Общество

Президент поручил принять меры для бесперебойного обеспечения населения теплом

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым.

По данным пресс-службы главы государства, стороны обсудили ситуацию на кыргызско-казахстанской границе и принимаемые меры по оказанию поддержки товаропроизводителям, грузоперевозчикам и предпринимателям, несущим убытки в результате сложившейся ситуации на контрольно-пропускных пунктах соседней страны, где продолжает наблюдаться большое скопление большегрузных транспортных средств.

Алмазбек Атамбаев проинформирован о проводимом комплексе работ по подготовке отраслей экономики, социальных объектов и населения к осенне-зимнему периоду, проведении ремонтных работ на основных энергетических объектах для обеспечения стабильной работы энергетической системы страны во время отопительного сезона.

Глава государства обратил внимание премьер-министра на вопросы ценообразования на уголь, отметив, что правительству нужно обеспечить тщательную выработку механизмов регулирования цен на уголь в интересах потребителей.

Президент подчеркнул необходимость принятия всех необходимых мер для стабильного и бесперебойного обеспечения населения электроэнергией и теплом в отопительный период.
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