Владельца арсенала из США к уголовной ответственности не привлекут

Владелец арсенала из США к уголовной ответственности привлекаться не будет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, по факту обнаружения склада оружия у жителя столичного микрорайона «Джал» назначены экспертизы и проверяются каналы поставки. Но результаты пока не готовы.

Оперативники выясняют, допустимо ли хранить без разрешения оружие этого типа (четыре пневматических ружья и семь пистолетов). Мужчина, напомним, так и не смог объяснить следователям, с какой целью он приобрел их. Ранее он заверял: чтобы стрелять по банкам и тарелочкам на даче с друзьями.

Задерживать его не стали. Мужчина написал объяснительную и был отпущен. Ему грозит административное взыскание за то, что не сообщил правоохранительным органам о наличии оружия.