Сетевые игры: крепостное право в тысячу лет

Многие дети пропускают уроки в школе по причине психологической зависимости: в интернет-клубах вместо различных предметов они изучают тонкости онлайн игр. Это стало бедой нашего времени.

Администрация клубов закрывает глаза на явный школьный возраст некоторых клиентов, а подростки проводят ночи напролет за сетевыми играми, несмотря на таблички, предупреждающие, что после 21.00 лицам младше 18 лет находиться в заведении запрещено.

Услуги на любой вкус

Стоимость одного часа игры в общем зале интернет-клуба в среднем составляет 15-20 сомов.

В некоторых заведениях есть и так называемые VIP-залы, отличающиеся повышенной комфортностью кресел, а иногда и более мощными компьютерами. «Пакеты» на три, пять и семь часов владельцы предлагают со значительной скидкой.

Так, трехчасовой пакет будет стоить, в среднем, 40 сомов, пятичасовой — 70, а семь часов игры за компьютером будет стоить всего 90 сомов. Что же касается ночного пакета, то с 21.00 до 08.00 услуга стоит 60 сомов в общем помещении и 90-120 сомов в VIP-зале.

Фото иллюстративное. Counter Strike популярен среди сетевиков

Игры порой проходят очень эмоциональными. В большинстве своем молодые люди играют на внутриигровой рейтинг с такими же людьми, а некоторые сетевые развлечения очень требовательны к «скиллу» (навыкам игры). Ясное дело, что в порыве эмоций в игре парни используют нецензурные выражения, по сути, откровенный мат. Так что атмосферу в клубе культурной назвать невозможно.

Погружение с головой

Девятиклассник Хамза увлекается видеоиграми. «Наиграл 300 часов в Dota-2 на новом аккаунте, а сколько играл в CS, даже не помню. Трачу 20-30 сомов в день, — рассказывает он. — Хотелось бы стать киберспортсменом. Уже участвовал на местечковых LAN-турнирах. По Dota-2 наша команда заняла пятое место. А еще между собой проводили любительский турнир по Counter Strike, где заняли второе место. На самом деле, я немного играю, и рейтинг у меня невысокий. Мой друг, например, наиграл в Доте 5 тысяч 100 часов и имеет рейтинг 5900 ммр».

Что такое в реальности 5 тысяч 100 часов? Если играть ежедневно по 5 часов, то на это уйдет 3 года.

Неужели кто-то готов три года своей молодой, неповторимой жизни провести у монитора компьютера, да еще и деньги платить за это рабство? Готовы, в очереди стоят и деньги уже принесли.

Примерить роль

Как утверждают психологи, игры привлекают подростков тем, что позволяют им почувствовать то, чего не хватает в обычной жизни. Либо, наоборот, забыть о чем-то, чего в жизни имеется с избытком, дистанцироваться от проблем.

Фото иллюстративное. Дота - одна из самых популярных сетевых игр

Кроме того, некоторые игры позволяют хотя бы на время примерить на себя новую роль — побыть кем-то другим, может быть, более привлекательным, чем ты есть на самом деле, или тем, кем человек хотел бы себя почувствовать в мечтах. Плюс к этому добавляется азарт и вкус победы от выигранной партии. И это тоже затягивает.

Хэдшот на банане

Ничто не сравнится с победой в «потной катке» (сложном матче — Прим. ИА «24.kg»). В процессе игры у участников выработался свой малопонятный сленг. Впрочем, по мере привыкания все становится на свои места. Овладеть этим языком несложно.

ПТС или ММР — это вовсе не аббревиатуры компаний, а показатель рейтинга. Мид, оффлейн и бот — это линии, по которым идут миньоны\крипы на карте.

Дотер(игрок в Dota-2. — Прим. ИА «24.kg») вполне может понять вот такую фразу: «Пока мы пушим мид, пл делай тп, дефай бот, там бруда сплитит». А игрок в Counter Strike фразу «Я сделал хедшот на банане, подобрал авп, сделал еще минус, но не успел к плэнту».

Если вы ничего не поняли, то это лишний раз доказывает: у игроков свой мир, своя реальность. И многие уходят в него с головой, буквально тонут. Очень многим требуется помощь психолога, родителей, друзей, чтобы вернуться к обычной человеческой жизни. Впрочем, возвращаются не все!

Иллюзия красочного мира

Многие игры очень красочные, выполнены в разной художественной стилистике — от фэнтези до реализма. Жанров компьютерных игр не меньше, чем в кино, если не больше, — от психологических хорроров (ужасов), старающихся напугать игрока, до военно-тактических шутеров от первого лица вроде Counter Strike или серии Battlefield.

Фото иллюстративное. Эпизод игры Battlefield

В прошлом самым затягивающим жанром были MMO RPG — игры, в которых нужно было отыгрывать роль орка, эльфа или нежити. Сейчас первенствует жанр MOBA, в котором популярнее всех в США и Корее является игра League of Legends, а в СНГ и Китае — Dota-2.

Призовой фонд турнира по LoL составляет $5 миллионов, а призовой фонд The Inernational 2017 превысил $20 миллионов.

Стать успешным игроком непросто, перед тем, как начнешь в чем-то разбираться, например, в Dota, пройдет немало времени. И сложность, и динамика происходящего захватывают игрока и съедают львиную долю его времени.

Игрок в Dota-2 под ником «THE COACH V» провел в игре 1 год и 90 дней реального времени, сыграв 17 тысяч матчей (в среднем одна партия длится 40 минут).