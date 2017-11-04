21:03
+10
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Общество

Мэрия Бишкека хочет разместить в здании МУК бутики и брендовые магазины

Мэрия Бишкека хочет разместить в здании Международного университета Кыргызстана бутики и брендовые магазины. Об этом сообщили сотрудники вуза.

Отмечается, что в прямом эфире Пятого канала в программе «Городская среда» мэр столицы Албек Ибраимов рассказал о дальнейшей судьбе здания.

«Оно представляет собой архитектурно-исторический ансамбль, который подчеркивает облик нашего города, и так как это здание имеет историческую ценность, оно никак не может попасть под снос. На данный момент здание находится в аварийном состоянии и нуждается в полном восстановлении и реставрации. На сегодняшний день все процедуры о передаче здания на баланс мэрии Бишкека Фондом управления государственным имуществом соблюдаются, все соответствующие документы оформляются. Как только здание перейдет на баланс города, найдутся денежные средства за счет спонсоров либо за счет городского бюджета на реставрацию. На сегодня полное использование здания под Городской кенеш нецелесообразно. Мэрией внесено предложение о том, что первые этажи здания нужно сделать бутиками и хорошими брендовыми магазинами, так как оно имеет хорошую коммерческую составляющую: мимо этого здания проходит много пешеходов, и оно находится в центре города. В связи с этим я считаю, что спонсоры найдутся», — отметил градоначальник.

В то же время руководство МУК не согласно не только с открытием бутиков в университете, но и с передачей здания в муниципальную собственность. Вуз нашел $2 миллиона спонсорской помощи на ремонтно-восстановительные работы в восточном крыле. Однако при нынешнем положении дел все договоренности могут остаться без внимания, так как может перевесить идея превращения здания в очередной городской торговый центр.
Ссылка:
просмотров: 4680
Версия для печати
Материалы по теме
Здание Международного университета Кыргызстана отремонтируют спонсоры
Мэрия Бишкека забрала здание у общества инвалидов
На пограничной заставе «Араван» построят новое служебное здание
Суд запретил совершать какие-либо действия в отношении ДОЦ «Асыл»
Отремонтировать сгоревшее здание Генпрокуратуры хотят семь компаний
Госслужба по исполнению наказания судится с мэрией Бишкека
Для ремонта сгоревшего здания Генеральной прокуратуры вновь ищут подрядчика
МУК & ФУГИ. Кому достанется пансионат «Асыл»?
Популярные новости
Больше в&nbsp;Кыргызстан не&nbsp;приеду. О&nbsp;чем говорят водители фур на&nbsp;границе Больше в Кыргызстан не приеду. О чем говорят водители фур на границе
Суд признал, что ГКНБ Кыргызстана распространял недостоверные сведения Суд признал, что ГКНБ Кыргызстана распространял недостоверные сведения
Погода в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;ноябрь: ожидаются морозы до&nbsp;&minus;22&nbsp;градусов Погода в Кыргызстане на ноябрь: ожидаются морозы до −22 градусов
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
Бизнес
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Долгожданные победители акции &laquo;Выиграйте мечту!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»