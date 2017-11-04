Мэрия Бишкека хочет разместить в здании МУК бутики и брендовые магазины

Мэрия Бишкека хочет разместить в здании Международного университета Кыргызстана бутики и брендовые магазины. Об этом сообщили сотрудники вуза.

Отмечается, что в прямом эфире Пятого канала в программе «Городская среда» мэр столицы Албек Ибраимов рассказал о дальнейшей судьбе здания.

«Оно представляет собой архитектурно-исторический ансамбль, который подчеркивает облик нашего города, и так как это здание имеет историческую ценность, оно никак не может попасть под снос. На данный момент здание находится в аварийном состоянии и нуждается в полном восстановлении и реставрации. На сегодняшний день все процедуры о передаче здания на баланс мэрии Бишкека Фондом управления государственным имуществом соблюдаются, все соответствующие документы оформляются. Как только здание перейдет на баланс города, найдутся денежные средства за счет спонсоров либо за счет городского бюджета на реставрацию. На сегодня полное использование здания под Городской кенеш нецелесообразно. Мэрией внесено предложение о том, что первые этажи здания нужно сделать бутиками и хорошими брендовыми магазинами, так как оно имеет хорошую коммерческую составляющую: мимо этого здания проходит много пешеходов, и оно находится в центре города. В связи с этим я считаю, что спонсоры найдутся», — отметил градоначальник.

В то же время руководство МУК не согласно не только с открытием бутиков в университете, но и с передачей здания в муниципальную собственность. Вуз нашел $2 миллиона спонсорской помощи на ремонтно-восстановительные работы в восточном крыле. Однако при нынешнем положении дел все договоренности могут остаться без внимания, так как может перевесить идея превращения здания в очередной городской торговый центр.