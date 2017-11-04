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Общество

Посольство США отказалось комментировать ДТП с участием своего внедорожника

Посольство США в КР отказалось комментировать ДТП с участием своего внедорожника. Об этом ИА «24.kg» сообщили в дипмиссии. 

По данным ГУВД Бишкека, расследование еще не завершено. Но по одной из версий, в столкновении пассажирского автобуса и джипа виноваты оба водителя. 

ДТП произошло 31 октября на улице Токомбаева в 12-м микрорайоне. Столкнулись автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер» и автобус, курсирующий по маршруту №9. Пострадавших нет. Общественный транспорт не получил сильных повреждений, у внедорожника разбит бампер.
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