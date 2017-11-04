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Общество

Таласцы не могут определиться с датой проведения курултая

Жители Таласа, митинговавшие накануне и требующие публичных извинений от президента Алмазбека Атамбаева, будут созывать курултай в Бишкеке с участием представителей всех семи областей страны. Об этом ИА «24.kg» заявил гражданский активист Мавлян Аскарбеков.

По его словам, накануне принята резолюция, но даты проведения форума не определены. Мавлян Аскарбеков отметил, что курултай должен пройти до инаугурации, намеченной на 24 ноября.

Обсуждаются даты 9 и 13 ноября. Делегаты курулатая намерены также поднять вопрос о законопроекте о сохранении ледников и еще раз призвать Алмазбека Атамбаева извиниться перед ними. Но накануне руководитель аппарата президента Алмаз Усенов заявил ИА «24.kg», что Алмазбек Атамбаев не намерен просить у протестующих прощения за свои слова.

Напомним, 29 октября в Таласе прошел митинг. Его участники настаивали на том, чтобы глава государства извинился перед жителями области. По их мнению, он, выступая 18 октября в Бишкеке на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, прошедшего в Таласе 16 октября. Тогда на акцию вышли те, кто не согласен с итогами президентских выборов.
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