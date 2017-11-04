Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев накануне на заседании Совета глав правительств СНГ заявил о недопущении контрабанды и незаконного перемещения через казахстанско-кыргызстанскую границу наркотиков, оружия, боеприпасов.

По его словам, РК рассчитывает на конструктивную позицию кыргызстанской стороны по пяти принципиальным направлениям:

— приведение норм национального законодательства Кыргызстана в соответствие с правом ЕАЭС по налоговому администрированию;

— противодействие нелегальному экспорту, в том числе контрафактной продукции;

— обеспечение кыргызстанской стороной постоянного и эффективного ветеринарно-санитарного и фитосанитарного (карантинного) контроля товаров на предмет соблюдения требований ЕАЭС;

— принятие Кыргызстаном мер по предупреждению и пресечению нарушений транспортного законодательства стран — членов союза;

— недопущение контрабанды и незаконного перемещения через кыргызско-казахскую границу наркотиков, оружия, боеприпасов.

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков прокомментировал журналистам это обвинение. «О контрабанде оружия услышали впервые. До этого вопрос никогда не поднимался. Кыргызстан — приверженец всех международных конвенций о нераспространении оружия и наркотиков. Непонятно, почему этот вопрос возник», — отметил он.