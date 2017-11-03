С 2018 года госслужащие будут сдавать единую декларацию вместо двух

С 2018 года государственные и муниципальные служащие в Кыргызстане взамен двух раздельных деклараций будут сдавать единую, в которой комплексно будут отражены доходы, расходы, имущество и обязательства служащих и их родственников.

По данным Госкадровой службы, интеграция двух разных видов деклараций в единый документ направлена на усиление борьбы с коррупцией.

В июне 2017 года Жогорку Кенеш принял закон, согласно которому полномочия ГКС в сфере декларирования доходов и расходов госслужащих переданы Государственной налоговой службе. Поэтому образована рабочая группа по приему-передаче деклараций, документов и материалов. Уже передано 63 тысячи 234 декларации. Общее же количество составляет около 120 тысяч.