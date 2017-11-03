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Общество

Суд Самакова отложен. На процесс не явились свидетели

Сегодня на судебное заседание в Октябрьском районном суде города Бишкека по делу о трансформации в 2008 году земельных участков не явились свидетели. 

Напомним, обвиняемыми по уголовному делу проходят бывшие премьер-министр Игорь Чудинов,  вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев, министр сельского хозяйства Арстанбек Ногоев,  депутат Жогорку Кенеша Карганбек Самаков, его сын Кубанычбек и другие.

Как сообщил ИА «24.kg»  защитник Игоря Чудинова Улан Дастан уулу, он звонил бывшим министрам, приглашенным в качестве свидетелей, но один находится в Джалал-Абаде, второй тоже не в Бишкеке, у третьего свидетеля заболел ребенок. В связи с этим адвокат попросил допросить их на следующем заседании.

Не явился и подсудимый Карганбек Самаков, его адвокат Учкун Каримов представил справку, что его подзащитный находится в больнице с высоким давлением.
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