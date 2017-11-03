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Общество

Патрульная милиция накажет припарковавшихся под знаком «Стоянка запрещена»

Главное управление патрульной милиции накажет припарковавшихся под знаком «Стоянка запрещена». Об этом ИА «24.kg» сообщил инспектор пресс-службы ГУПМ МВД КР Медер Шабданов.

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Напомним, сообщалось о бездействии сотрудников ГУПМ в отношении водителей,  нарушающих правила дорожного движения, а именно устроивших стоянку на пересечении улицы Кулиева и проспекта Жибек Жолу.

По информации Медера Шабданова, в настоящий момент сотрудниками УПМ по городу Бишкеку будут приняты все необходимые меры по поиску нарушителей и составлению административных протоколов на данном участке. И в целях недопущения подобных фактов будет проведена профилактическая работа.
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