Налоговая задолженность в Кыргызстане достигла почти 3 миллиарда сомов

В Кыргызстане по состоянию на 1 октября 2017 года сумма налоговой задолженности составила 2 миллиарда 843,7 миллиона сомов, сообщает ГНС по итогам 9 месяцев.

Из общей суммы безнадежная задолженность составляет 705,5 миллиона сомов по 1 тысяче 892 налогоплательщикам, или 24,8 процента от всей суммы.

Налоговые органы республики за 9 месяцев года провели определенную работу по принудительному взысканию налоговой задолженности. В результате принятых мер в бюджет поступило 2 миллиарда 432,7 миллиона сомов.

Выставлено 2 тысячи 462 налогово-платежных требования на расчетные счета налогоплательщиков на 1 миллиард 808,1 миллиона сомов.

Произведено 2,8 тысячи описей имущества на сумму 938,8 миллиона сомов. В судебные органы для рассмотрения передано 1,5 тысячи материалов на сумму 1 миллиард 471 миллион сомов.

За несвоевременную уплату налогов в бюджет наложено больше 6,6 тысячи административных штрафов на 27,8 миллиона сомов. В бюджет взыскано 18,9 миллиона сомов.