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Общество

8 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.30-19.00 — жилмассив «Энесай» (7-я улица);
  • 9.30-17.00 — улица Дубосековская, переулок Аксайский;
  • 9.00–17.00 — улица Панфилова, 13, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кайберен), «Ала-Тоо» (улицы Макмал, Улук-Тоо, Терек-Сай, Беш-Тенир, Бельмазар);
  • 14.00–16.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Саманчинын Жолу);
  • 9.00–12.00 — улицы Туюкская, Луначарского, Островского, Красная.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Садовое Аламудунского района (улицы Зеленая, Пушкина), Аламедин (район ГЭС-3, улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Карла Маркса, Ленина, Тельмана, Энгельса),

    Карла Маркса (улицы Карла Маркса, Токтогула, Дорожная, Кулатаева, Серегина), Байтик (улицы Киевская, Гагарина, Полевая, Суворова, МТФ, Новостройка), Виноградное, Полевое, Привойное, Садовое Московского района (улицы Ситникова, Пионерская, Советская, Мирошниченко, Комсомольская), Петровка (улица Заводская).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — город Балыкчи (улицы Иссык-Кульская, Фрунзенская, Сары-Булак, Тоголока Молдо).
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