Митинг в Таласе завершился. Протестующие намерены созвать курултай в Бишкеке

Митинг в Таласе завершился. Об этом ИА «24.kg» сообщили в городском УВД.

По их данным, собрание прошло мирно, правонарушений не зафиксировано. По оценкам милиции, в акции протеста участвовали не более 300 человек. Сами же митингующие заявляют, что их было больше тысячи.

По итогам акции принята резолюция. Ее участники акции намерены созвать курултай, но уже в Бишкеке. Дату и место пока не определили.

Напомним, 29 октября в Таласе прошел митинг. Его участники настаивали на том, чтобы глава государства извинился перед жителями Таласской области. По их мнению, он, выступая 18 октября в Бишкеке на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга 16 октября в Таласе. Тогда на акцию вышли те, кто не согласился с итогами президентских выборов.