4 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.30–15.00 — улицы Т.Айтматова, М.Джалиля;

9.30–19.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 2-4-я);

9.00–18.00 — улицы Космическая, Курчатова, Некрасова, Садырбаева, Серафимовича, Курчатова, Тоголока Молдо, проспект Чуй;

0.00–8.00 — улицы Тоголока Молдо, Фиолетовая, Васильева, переулки Казарманский, Алтайский.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Сельская, Строительная, Больничная, Школьная), Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Чкалова, Комсомольская, Мичурина, Садовая, Набережная, проспекты Ленина, Победы), Айдарбек, Кайырма, Джаны-Пахта (улицы Молодежная, Атбашинская), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), Манас (улица Лесхоз), поселок Взлетный («Авиагородок»).

В Иссык-Кульской области: