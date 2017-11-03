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Общество

4 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.30–15.00 — улицы Т.Айтматова, М.Джалиля;
  • 9.30–19.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 2-4-я);
  • 9.00–18.00 — улицы Космическая, Курчатова, Некрасова, Садырбаева, Серафимовича, Курчатова, Тоголока Молдо, проспект Чуй;
  • 0.00–8.00 — улицы Тоголока Молдо, Фиолетовая, Васильева, переулки Казарманский, Алтайский.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Сельская, Строительная, Больничная, Школьная), Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Чкалова, Комсомольская, Мичурина, Садовая, Набережная, проспекты Ленина, Победы), Айдарбек, Кайырма, Джаны-Пахта (улицы Молодежная, Атбашинская), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), Манас (улица Лесхоз), поселок Взлетный («Авиагородок»).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — город Каракол (улицы Коенкозова, Туманова, Жакыпова, Гагарина, Кутманалиева, Тыныстанова, Орозова, Гебзе, Пчеловодная, Абдрахманова, Алыбакова, Октябрьская).
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