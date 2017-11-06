Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке понедельник, 6 ноября, официально выходной день! Ура-ура! Жара пошла на убыль: температура воздуха в столице опустится до +13 градусов, весь день дожди. Наиболее сильные осадки ожидаются с 12.00 до 21.00. День уменьшился до 10 часов 6 минут: восход солнца в 7.42, заход — в 17.48.

С прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Новая и Суеркулова в жилмассиве «Жениш»;

— Оберон — от Анкары до Льва Толстого в жилмассиве «Кара-Жигач»;

— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.00–18.00 — улицы Табалдиева, Водопроводная, Целинная, Космическая, Ташаузская, Курчатова.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Люди, которые меняли мир

6 ноября 1919 года в селе Кочкорка (ныне Нарынская область) родился советский государственный и партийный деятель Турдакун Усубалиев.

В качестве первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР руководил страной почти 24 года: с 1961-го по 1985-й. С его деятельностью было связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования.

Именно при Усубалиеве было массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

После отставки исключен из КПСС по обвинению в различных злоупотреблениях, однако сумел доказать невиновность по большинству из них и был восстановлен в партии со строгим выговором, который вскоре был снят. На его место пришел Абсамат Масалиев.

Скончался на 96-м году жизни 7 сентября 2015 года в Бишкеке.

Памятные даты

В 1938 году именно в этот день был расстрелян кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.

Его вклад в историю и развитие страны неоценим! Именно Касым Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит (1923 год) на основе арабского, на котором в 1924-м вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.

В 1923–1924 годах был членом Кара-Киргизской научной комиссии. В 1924 году назначен секретарем, а в 1925 председателем Киргизского областного отдела Академического центра Научной комиссии Туркестанской республики.

С августа 1925-го по 1927 год Тыныстанов работал в газете «Эркин-Тоо». В 1926-м участвовал в I тюркологическом съезде в Баку, где выступил с докладом о переводе кыргызской письменности на латинский алфавит.

Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), переводы на кыргызский язык Интернационала и басен И. А. Крылова.

В 1938 году Тыныстанов был необоснованно репрессирован и расстрелян. В 1957 году посмертно реабилитирован.

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

День был учрежден для привлечения внимания к экологическим последствиям войны и отказа от эксплуатации и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей.

Куда сходить

Культура

— В 10.00 в АУЦА пройдет Explore Animation workshop.

Мероприятие для студентов, заинтересованных в изучении анимации. Воркшоп рассчитан на неделю и будет полезен тем, кто только начинает создавать анимационные мультфильмы, рекламу, фильмы VFX. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Места ограничены, но, возможно, вы еще успеете. Все, что потребуется для курса: мобильный телефон или laptop.

— В 11.00 танцевальная студия «BStyle» приглашает всех желающих на день открытых уроков.

— В 17.00 в Chicken Star начнется Open Studio с Нурланом Дуйшобековым.

«Художник Нурлан Дуйшобеков готовится к большой выставке в январе 2018 года. А пока мы с удовольствием следим за его развитием и подготовкой своих работ», — сообщают организаторы.

На Open Studio вы сможете познакомиться с его творчеством и лично понаблюдать за процессом творения.

Вход свободный.

Предварительная регистрация по телефонам: 0554 555 934, 0558 04 1111.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.