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Общество

Председатель ГСИН Кыргызстана посетил лондонскую тюрьму

Председатель Государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров в рамках XIX ежегодной конференции Международной ассоциации исправительных учреждений, прошедшей в Лондоне, посетил тюрьму High Down. Об этом сообщили в Госслужбе.

По ее данным, участники конференции ознакомились с работой тюрьмы.

На конференции делегации из Великобритании, Канады, Австралии, Сингапура, Китая, Румынии и других стран изучили новые подходы, касающиеся современных программ, идей и технологий в отношении реабилитации правонарушителей и их реинтеграции в общество, ознакомились с положительной практикой зарубежных стран по внедрению новых программ реабилитации осужденных. 
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