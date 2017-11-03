Председатель ГСИН Кыргызстана посетил лондонскую тюрьму

Председатель Государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров в рамках XIX ежегодной конференции Международной ассоциации исправительных учреждений, прошедшей в Лондоне, посетил тюрьму High Down. Об этом сообщили в Госслужбе.

По ее данным, участники конференции ознакомились с работой тюрьмы.

На конференции делегации из Великобритании, Канады, Австралии, Сингапура, Китая, Румынии и других стран изучили новые подходы, касающиеся современных программ, идей и технологий в отношении реабилитации правонарушителей и их реинтеграции в общество, ознакомились с положительной практикой зарубежных стран по внедрению новых программ реабилитации осужденных.