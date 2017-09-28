В некоторых районах Токмака сегодня отключили газ

В некоторых районах Токмака сегодня с 12.30 до 19.00 не будет газа. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По их данным, в связи с проведением ремонтных работ по устранению утечки будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:

— улица Панфилова, 11, 13, 1а, 15;

— улица Шамсинская, 18, 20, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23;

— улица Кирпичная, 20, 22, 30, 28, 32;

— улица Шоссейная, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 35, 33, 23, 31,

— улицы Степная, 2, Станционная, 45, Панфилова, 14а, кафе «Хан-Ордо», «Баласагын», турецкий лицей, гостиница, жилой дом МВД.