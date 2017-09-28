На стимулирующую акцию Налоговая служба потратит 9 миллионов сомов

На стимулирующую акцию Государственная налоговая служба потратит 9 миллионов сомов. Об этом сообщил портал закупок.

Отмечается, что для успешного внедрения контрольно-кассовых машин планируется провести стимулирующую акцию среди граждан, которая позволит запустить механизм народного контроля.

Граждане должны требовать контрольно-кассовые чеки с QR-кодом, выданным ККМ онлайн, с целью их дальнейшего активного участия в стимулирующей акции «Требуй чек, выиграй деньги». Как пояснили ИА «24.kg» в ГНС, условия акции еще разрабатываются. Победителей планируется определять путем случайной выборки. Предполагается, что сумма приза будет зависеть от стоимости покупок по чеку.

На PR-кампанию ГНС выделила 3 миллиона сомов, а выплату денежных призов — 6 миллионов сомов.