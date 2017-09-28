Суд Исаева. Свидетель давал показания с чьих-то слов

На судебном процессе по делу Канатбека Исаева в качестве свидетеля допросили представителя правления компании, проигравшей тендер на строительство здания в городе Токмаке, — ОсОО «УСМ-4».

Жумабек Таджиев рассказал, что изначально был против участия в тендере, потому что строить государственные объекты невыгодно и проблемно. Однако правление настояло на участии в тендере.

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«Я был рад тому, что «УСМ-4» проиграло в тендере, потому что как раз в это время нам предложила грандиозный проект китайская компания. Работая на них, мы целых четыре года были сильно заняты и хорошо поднялись финансово. Я и вице-мэру Токмака Болоту Имамадиеву говорил, что мы откажемся от сделки. Я не хотел строить этот объект и не ходил в тот день участвовать в тендере», — сказал свидетель.

Прокурор Адыл Кубанычбек уулу поинтересовался, каким образом тогда в материалах дела появился протокол допроса, в котором свидетель описывает происходящее на тендере так, будто сам все видел. Свидетель ответил, что во время дачи показаний на следствии вместе с ним в кабинете следователя сидел главный инженер Мамбеткаримов, с чьих слов следователь и записал протокол допроса.

«Я несколько раз следователю говорил, что ничего не видел, но...» — недоговорил Жумабек Таджиев.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.