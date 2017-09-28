Дело Текебаева. На слушания вновь призвали госадвоката Эльмиру Чоноеву

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Адвокат Чинара Джакупбекова направила ходатайство об отложении заседания, поскольку находится в командировке за пределами Бишкека. Однако председательствующий Адис Момуналиев сказал, что в день процесса ходатайство приниматься не будет. Он постановил слушание продолжить, но с участием государственного защитника Эльмиры Чоноевой.

Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова обвиняют в коррупции. Судья Первомайского райсуда Бишкека Айбек Эрнис уулу 16 августа приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.