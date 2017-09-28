Четыре правила, которые спасут жизнь матери и ребенка

О четырех правилах, которые сохраняют жизнь и здоровье матерей и детей, рассказал заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 КГМА, президент Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов Арсен Аскеров.

1 Правило первое

Сколько мне приходится ездить по стране и разговаривать с женщинами в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах, разбирать разные случаи, и везде одна и та же картина: ни в одном случае не назначался ни карбонат кальция, ни аспирин. Арсен Аскеров

2 Правило второе

Самая опасная болезнь, которая убивает женщин и детей, — преэклампсия, болезнь плаценты. Наука уже доказала, что ее можно легко предупредить или уменьшить ее тяжесть профилактическим приемом лекарств: кальция карбоната или аспирина.«Для самых молоденьких женщин, которые решили стать мамами, или для очень полненьких, с почечными заболеваниями обязательно необходимо принимать эти препараты. Доказано: даже если болезнь проявится, то пройдет в легкой форме», — отмечает профессор.Наука доказала: если всю беременность женщина принимает препарат железа в хорошей дозировке, то у нее не будет преждевременных родов, кровотечений и сепсиса.

«В 2015 году Всемирная организация здравоохранения предложила уже апробированную практику — поголовно всем женщинам давать железо, и тогда в разы уменьшатся преждевременные роды, маловесные дети и даже гнойно-септические осложнения в родах. Мы прописываем сейчас железо только женщинам, у которых анемия», — поясняет Арсен Аскеров.

3 Правило третье

Наши женщины с плохим питанием и нарушениями иногда принимают фолиевую кислоту в недостаточных дозах, 100 мг и все. Оттуда и пороки развития! Опять же это упущение первичной медицинской помощи. Арсен Аскеров

Фолиевая кислота должна использоваться до зачатия и на ранних этапах беременности для профилактики заячьей губы, волчьей пасти и спинальной грыжи.

4 Правило четвертое

Первичной медико-санитарной помощи необходимо срочно заняться этими четырьмя направлениями и таким образом существенно предупредить материнскую смертность, заболеваемость и смертность младенцев. Арсен Аскеров

«У всех беременных женщин наблюдается застой мочи. Это значит, что в почках размножаются микробы. Симптомы не появляются. А ввиду слабости и бедности нашей системы мы не можем диагностировать, размножаются там колонии или нет. А их и не надо считать микроскопом, а хотя бы окрашивать. Если появляется окраска, значит, колонии есть, и в этом случае необходимо лечить скрытую бактериурию. В некоторых странах рекомендуют поголовно употреблять клюквенный морс, листья этого растения: клюква уничтожает размножение микробов. И не надо ждать, пока появится пиелонефрит, потому что тогда может быть выкидыш, аборт и другие последствия», — отмечает завкафедрой акушерства.«А для нерожавших женщин мы просим специалистов первички обеспечить профилактику рака шейки матки. Надо переучивать и нынешних, и будущих гинекологов, — считает профессор. — Кондиломы и эрозии сегодня уже не рассматриваются как болезни, а как просто обычный фон. В Рио-де-Жанейро, например, пересмотрели все диагнозы состояния шейки матки еще в 2009 году. Лечением и диагностикой дисплазии в России тоже занимаются не онкологи, а гинекологи. Мы отстаем от мировой практики как минимум на восемь лет».

За 5 месяцев 2017 года в Кыргызстане умерли 18 женщин — беременных, в родах и послеродовом периоде.