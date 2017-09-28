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Общество

В Минздраве не видят проблемы с задержкой выплат ВИЧ-инфицированным

«Риск прерывания лечения вследствие того, что пациенты с ВИЧ временно не получают мотивационные выплаты, не повысится», — заявили ИА «24.kg» в Минздраве после публикации о задержке выплат.

По данным ведомства, поставка лекарственных средств осуществляется бесперебойно за счет проекта ПРООН.

«Мотивационные выплаты в денежном эквиваленте начали выплачивать с 2015 года. А ранее в целях социальной поддержки пациентов за счет средств гранта Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией закупались продуктовые и гигиенические пакеты», — отметили в МЗ.

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«Министерство здравоохранения КР является суб-получателем гранта Глобального фонда (ГФ), а проект ПРООН — основным получателем. Поэтому ПРООН и распределяет денежные средства, предусмотренные на мотивационные выплаты пациентов суб-суб-получателям (ССП), после одобрения и принятия отчетов.  В принятии отчета была задержка из-за несоответствия документов ССП. Предыдущие же финансовые отчеты Группы реализации проектов (ГРП) Минздрава (без ССП) сдавались в ПРООН вовремя. На данный момент финансовый отчет принят, документы предоставлены в проект ПРООН и выплата следующего транша в процессе», — пояснили в ГРП.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи граждан, живущих с ВИЧ-инфекцией в Бишкеке, Ошской и Баткенской областях, в том числе более 400 детей, несколько месяцев не получают мотивационные выплаты из средств гранта Глобального фонда. Больные, проживающие в отдаленных регионах и не имеющие средств, не могут своевременно приезжать за лекарствами и сдавать анализы.
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