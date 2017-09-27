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Общество

Определен самый популярный среди туристов город мира

Бангкок оказался наиболее популярным среди туристов городом мира в 2016 году. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на пресс-службу компании MasterCard.

Эксперты финансовой корпорации выяснили, что за этот период в столице Таиланда останавливались с ночевкой 19,41 миллиона путешественников.

На втором месте находится Лондон с результатом в 19,06 миллиона человек. Париж замыкает топ-3: в отелях французской столицы в 2016 году на одну ночь и больше останавливались 15,45 миллиона визитеров.

Четвертую строчку занял Дубай (14,87 миллиона). На пятой позиции Сингапур. Азиатский город-государство за год принял 13,11 миллиона туристов. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токио и Стамбул.

За 2016 год туристы потратили в Бангкоке $14,1 миллиарда. Лидером по общей сумме расходов путешественников стал Дубай. Отдыхающие пополнили бюджет арабского мегаполиса на $28,5 миллиарда.

Напомним, 27 сентября отмечается Международный день туризма.
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