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Общество

Интерпол официально признал Палестину

Несмотря на решительное сопротивление Израиля, Интерпол сегодня утвердил вступление в организацию Палестинского государства, сообщил news.rambler.ru.

«Палестинское государство и Соломоновы Острова теперь являются странами — членами Интерпола», — говорится в сообщении на официальной странице организации в Твиттере.

Таким образом, количество стран — членов Интерпола возросло до 192.

Израиль выступал против этого решения, поскольку опасается, что теперь Палестина сможет выписывать ордера на арест израильских политиков, а в руки палестинских экстремистов попадет секретная информация. 
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