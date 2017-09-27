Европейская школа онкологии готова обучать врачей из Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков обсудил сегодня возможности повышения потенциала местных врачей-онкологов с президентом научного комитета Европейской школы онкологии, президентом Всемирного онкологического форума доктором Франко Кавалли.

«Полная реконструкция и модернизация материально-технической базы Национального центра онкологии и гематологии позволит достичь значительных результатов в борьбе с онкологическими болезнями в нашей стране. Однако этого недостаточно. Самым важным аспектом остается подготовка и повышение квалификации врачей. Без соответствующих кадров наша работа по улучшению инфраструктуры не будет эффективной», — цитирует главу кабмина пресс-служба правительства.

Франко Кавалли подчеркнул, что Швейцарская лига против рака и Европейская школа онкологии готовы расширить свою работу по обучению врачей-онкологов, в том числе специалистов лучевой терапии.