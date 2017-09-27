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Общество

В некоторых районах Бишкека четыре дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека 3-6 октября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтными работами подачу голубого топлива прекратят:

  • 3-4 октября — в районе, ограниченном улицами Пархоменко, Курманалиевой, Кантемировской, Куликовской;
  • 4-5 октября — на улицах Тверской, Серпуховской, Кубинской;
  • 5-6 октября — на улицах Кайназаровой, 48-54, Дэн Сяопина, 258-296.

Кроме того, 29-30 сентября газа не будет в селе Уч-Коргон (улица Атамамажан), 2-3 октября — в селе Аламудун (новостройка «Кыргызстан», улицы Панфилова, Манаса, Гоголя, Школьная).
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