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Общество

Пока суд рассматривает жалобу, застройщик почти воздвиг дом

Пока суд рассматривает жалобу, застройщик почти воздвиг дом. Об этом сообщила ИА «24.kg» бишкекчана Татьяна Черошникова.

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Напомним, ранее она уже обращалась в нашу редакцию с жалобой о том, что пока чиновники рассматривают ее заявление, сосед продолжает строить здание с нарушениями. Тогда в мэрии рассказали, что застройщик не имеет разрешения от соответствующих органов, и ими подан иск в Ленинский районный суд.

Как рассказала Татьяна Черошникова, состоялось уже два заседания суда, куда в первый раз ответчик не явился, а второе пришлось отложить из-за незнания ответчиком языка, на котором велось судопроизводство.

«На сегодня мой сосед уже поднял два этажа, накрыл крышу. Правда, окно в мою сторону не вывел», — рассказала она.
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