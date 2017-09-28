Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане днем местами дождь, в горах снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 14-20 м/с. День уменьшится до 11 часов 54 минут.

В Бишкеке осадки возможны вечером, температура воздуха ночью +10, днем +20 градусов. С более подробным прогнозом погоды в стране можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

- 9.00-18.00 — жилмассив «Красный Строитель» (улицы Рабочая, Бельская, Чон-Курганская, Серова, Орозбекова), улицы Худайбергенова, Токтоналиева;

- 9.00-12.00 – улицы Огонбаева, Суюмбаева, Осмонкула, проспект Чуй, переулок Ереванский;

- 12.00-14.00 – улицы Чуйкова, Гоголя, Боконбаева, Ибраимова, Линейная;

- 14.00-16.00 – улицы Осмонкула, Суюмбаева, Кирова, Т.Айтматова, Фрунзе, Абдумомунова;

- 16.00-18.00 – микрорайон «Восток-5», 3/2, 10/2, 11/2, 13/2, 13, 16/2, 17/2, 24/2;

- 9.00-17.00 – улицы Киевская, 161, 159, Ганди, Саадаева, Тулебердиева, переулки Витебский, Белозерский;

- 9.00-12.00 – жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Бекет, Ай-Мончок, Молдо-Нияз);

- 13.00-18.00 – жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Барсбек Ак-Кула, Гагарина).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке продолжаются дорожно-строительные работы на 32 городских улицах. С полным списком можно ознакомиться здесь. Перекрыты, например:

— улица Лущихина — от Т.Фрунзе до Алыкулова в жилмассиве «Ак-Орго»;

— улица Фрунзе — от Осмонкула до Лермонтова (с мостом через реку Аламедин);

— улица Малдыбаева — от Масалиева до Ахунбаева (восточная сторона).

Из-за ремонта теплосетей закрыты улицы:

— Логвиненко — от Киевской до Токтогула;

— К.Акиева — от Токтогула до проспекта Чуй;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Памятные даты

Сегодня Всемирный день моря — один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций.

Послушайте, как прекрасно звучит море! Но будьте осторожны: после этих звуков вставать с постели совсем не хочется. Шум прибоя прекрасен!...





Отмечается праздник с 1978 года. Цель Всемирного дня моря — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.

По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин, выловлены на 90 процентов. В моря и океаны ежегодно выливается около 21 миллиона баррелей нефти.

Люди, которые меняли мир

В селе Терек (ныне Нарынская область) 88 лет назад родился кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог и общественный деятель Калый Молдобасанов.

Фото Foto.kg. Калый Молдобасанов

Его отец — известный сказитель эпоса «Манас», акын и комузист Молдобасан Мусулманкулов. Калый Молдобасанов с 12 лет выступал как артист в оркестре кыргызских народных инструментов под руководством П.Ф.Шубина Кыргызской филармонии.

В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского, затем стал главным дирижером Кыргызского государственного театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Калый Молдобасанов — народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

Музыкальный стиль Молдобасанова — это органичный сплав национальных истоков и современной композиторской техники. В его музыке нашел яркое воплощение гордый, свободолюбивый дух народа.





Куда сходить

Культура

Фильм! Фильм! Фильм! После премьеры самого обсуждаемого ужаса «Оно» хочется добра и позитива. Тем, кто перестал верить в добро благодаря Пеннивайзу, мы сейчас докажем, что кино бывает милым.

— Однозначно стоит сходить на мультфильм «Ежик Бобби: колючие приключения».

События разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика. Правда, он забыл абсолютно все. Невероятно, но факт: проснулся в лесу и не смог ничего припомнить.





— Лично нам интересно сходить на фильм «Уотергейт. Крушение Белого дома».

Да, да, это картина про тот самый скандал, который привел к отставке Ричарда Никсона. У-у-ух, не терпится увидеть историю о главном и долгое время неразгаданном звене грандиозного скандала ХХ века. Обличительную информацию на главу государства передавал прессе некто Глубокая Глотка, за которым скрывался замначальника ФБР Марк Фелт.





— Есть также возможность оценить российский кинематограф. Сегодня премьера комедии «Любовь в городе ангелов». Простая и добрая история о том, как встретились двое сумасшедших. Долго объяснять, лучше идите в кинотеатр.

— А еще вас ждет боевик «Наемник» о тайном агенте ЦРУ Митче Рэппе, раздавленном потерей невесты в результате теракта.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова спектакль «Эгоисты».

Они мужчины. Их трое. Они знакомы с детства, и жизнь идет своим чередом. Но однажды они попытаются разобраться в ситуации одного из них, и каждый обнаружит свои собственные проблемы.

Подробнее о том, чем заняться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бишкеке пройдет открытый чемпионат Кыргызстана по StreetWorkout.

Читайте по теме Уличных дел мастера

Трудный и зрелищный вид спорта, внешне напоминающий спортивную гимнастику, находит в КР все больше приверженцев. В этот раз они борются за победу в номинации «фристайл».

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 8.00, отъезд от Кыргыздрамтеатра — в Госрезиденции пройдет международная научно-практическая конференция «Ислам в современном светском государстве»;

— 9.00, улица Тыныбекова, 90 — открытие филиала ЦСМ № 2;

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание парламента;

— 9.30, IWPR — круглый стол «Финансирование зеленой экономики: о настоящем, надеждах бизнеса и можно ли повторить упех Монголии»;

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Канатбека Исаева;

— 10.00, Дом правительства — очередное заседание кабинета министров;

— 10.00, отель «Хаятт Ридженси Бишкек» — круглый стол «25 лет на пути дружбы и наращивания сотрудничества в области политики, экономики и культуры», приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Кореей;

— 10.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 11.00, «Парк Отель» — пресс-конференция «Освещение предвыборной агитации в СМИ Кыргызстана. Кто ответит за черный пиар?»;

— 12.00, сбор на Старой площади — премьер-министр Сапар Исаков в Международном аэропорту «Манас» примет участие в церемонии встречи отечественных спортсменов, участвовавших в Азиатских играх;

— 13.00, АКИpress — пресс-конференция «ОО «Люстрация»: «Мы за выборы без скандалов и провокаций. И официальное заявление о поддержке кандидата в президенты КР»;

— 17.00, КГАФКС — конференция, посвященная 30-летию Женского футбола в КР.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.