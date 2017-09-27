14:11
+19
USD 68.44
EUR 80.88
RUB 1.19
Общество

Водитель, стрелявший во время инцидента на дороге, теперь под домашним арестом

В ГУВД Бишкека возбуждено уголовное дело по факту инцидента со стрельбой, когда водители не поделили дорогу - один из них выстрелил в оппонента. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте по теме
В Бишкеке водители не поделили дорогу, один из них выстрелил в оппонента

По ее данным, в отношении зачинщика возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Октябрьским районным судом Бишкека ему определена мера пресечения - домашний арест. 

Напомним,  в ходе словесной перепалки водитель автомашины «Хонда Фит» выстрелил в водителя «Мерседеса» из пневматического пистолета. В результате мужчина получил касательную рану правого плеча.
Ссылка:
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Верховный суд признал виновным в пытках начальника ИВС Джалал-Абадского РОВД
Пытали, надев на голову пакет. Продолжается суд над милиционерами
В Кыргызстане более 40 уголовных дел о пытках застряли в судах
В ГУВД прокомментировали ситуацию, когда строители выкидывали мусор из окон
Патрульная милиция ГУВД Чуйской области призывает школьников соблюдать ПДД
В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан младший брат Айбека Баратова
Напавшие на сотрудников патрульной милиции и журналиста задержаны
Правоохранители просят помочь в опознании трупа. Осторожно: фото!
Милиционера будут судить за пытки в ОВД Чуйской области
Очень странный розыгрыш. На рынке «Дордой» девушку ударили ножом
Популярные новости
Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с&nbsp;процесса Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с процесса
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
В&nbsp;Бишкеке бытовой конфликт перерос в&nbsp;межнациональный В Бишкеке бытовой конфликт перерос в межнациональный
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания