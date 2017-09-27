Водитель, стрелявший во время инцидента на дороге, теперь под домашним арестом

В ГУВД Бишкека возбуждено уголовное дело по факту инцидента со стрельбой, когда водители не поделили дорогу - один из них выстрелил в оппонента. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, в отношении зачинщика возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Октябрьским районным судом Бишкека ему определена мера пресечения - домашний арест.

Напомним, в ходе словесной перепалки водитель автомашины «Хонда Фит» выстрелил в водителя «Мерседеса» из пневматического пистолета. В результате мужчина получил касательную рану правого плеча.