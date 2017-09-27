Спасти Айдина. Президент выделил деньги на лечение солиста группы «Элес»

Президент Алмазбек Атамбаев выделил 500 тысяч сомов на лечение солиста легендарной группы «Элес» Айдина Джумалиева. Об этом ИА «24.kg» сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

«Своим примером глава государства дал надежду на то, что сегодня, проявляя заботу о ближнем , можно спасти многих поверженных недугом, а таких неординарных личностей необходимо спасать всем миром», — написала телеведущая.

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У Айдина Джумалиева карцинома печени, поражены легкие. Он прошел обследование в Кыргызстане. Сейчас солист легендарной группы находится в Турции, где врачи обещают ему помочь. Айдину нужно пройти обследование, госпитализацию, необходимы средства и на покупку лекарств.

2 октября в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится благотворительный концерт группы «Элес», которая после многих лет воссоединилась. Собранные средства пойдут на лечение Айдина Джумалиева.

Мобильный кошелек для Айдина Джумалиева: (0550) 23 40 30.

Открыт расчетный счет в DemirBank:

Доллары: 1180000096564417

Рубли: 1180000096564620

Евро: 1180000096564619

Сомы: 1180000096564316

БИК: 118003

Средства можно передать также в точки сбора интернет-форума «Дизель».