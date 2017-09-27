ЛОВЗ: Родной народ поддержит нас, как отец и мать

«Родной народ поддержит нас, как отец и мать» — под таким названием пройдет благотворительный концерт в пользу лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Общественного обьединения «Конгресс граждан с ограниченными возможностями здоровья» Бубусара Калыкова.

По ее словам, в общественной организации состоит более 500 инвалидов из всех регионов Кыргызстана.

«Среди членов нашей организации есть музыканты, поэты, певцы. На вырученные деньги мы хотим издать книги наших авторов, музыкантам купить инструменты. Хотим записать песни члена нашего общества, талантливой комузистки из Араванского района Манзуры Токтосуновой, издать книги поэта Темирлана Ормукова», — рассказала Бубусара Калыкова.

Как она отметила, на концерте, который пройдет в здании Кыргызского государственного цирка 6 октября в 16.00, будут выступать артисты с ограниченными возможностями здоровья, а также четверо певцов отечественной эстрады.

Участники пресс-конференции обратились к соотечественникам с просьбой помочь с реализацией их продукции — войлочных сумок, ковриков, тапочек.

«У нас нет своей точки реализации, а магазины, честно говоря, не берут нашу продукцию», — сказала она.