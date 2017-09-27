Договор с арендаторами подземки на Манаса/Чуй и мэрией не подписан

Договор с арендаторами подземного перехода на пересечении проспектов Манаса / Чуй и мэрией еще не подписан. Информацию эту ИА «24.kg» подтвердил начальник Управления муниципальной собственности (УМС) столичного муниципалитета Султан Оморов.

Напомним, открытие подземного перехода в центре Бишкека состоялось 11 сентября.

По информации Султана Оморова, причиной того, что документа нет, является то, что Управлением капитального строительства (УКС) объект полностью не сдан.

«Имеются кое-какие недоделки. После того как они будут устранены и объект передадут нам, мы сразу же вынесем вопрос на рассмотрение комиссии по заключению договора», - пояснил чиновник.

Начальник управления УМС добавил, что в состав комиссии вошли представители структурных подразделений ведомства, курирующий вице-мэр и депутаты местного кенеша.

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«Изначально мы вели открытый диалог, и на сегодня спорных вопросов между арендаторами и ведомством нет. Все ситуации обсуждаются, прорабатываются и решаются совместно. Мы не ставим целью ущемить права или выставить неподъемные условия торговцам. В первую очередь мы исходим из интересов и возможностей арендаторов», - подчеркнул Султан Оморов.

Арендатор торгового места и член вновь созданного ОсОО «Адилет Нур» Бурул Отунчиева рассказала ИА «24.kg», что с предпринимателями изначально обговаривали, что 50 процентов от затраченных средств на реконструкцию подземного перехода будут погашены за их счет.

«Мы пошли на эти условия, чтобы после реконструкции вернуться на свои рабочие места без конкурса, который должны были провести. Нам пошли на уступки, и в течение пяти лет мы выплатим государству 50 процентов от суммы затрат», - пояснила Бурул Отунчиева.

По словам арендаторов, прошлое ОсОО брало подземку у мэрии в аренду и сдавало места в субаренду предпринимателям. Теперь же последние напрямую будут вносить плату в бюджет.

«Мы уже наняли штатного электрика, имеется своя бухгалтерия, на очереди уборщица и охрана. Безусловно, поднимется и арендная плата за место, но не в пять раз, как говорят, а в 2-3. Сделано это для того, чтобы мы смогли выплатить мэрии 50 процентов затраченных средств за пять лет, и нам, предпринимателям, не было накладно», - добавила Бурул Отунчиева.