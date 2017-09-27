14:11
+19
USD 68.44
EUR 80.88
RUB 1.19
Общество

Договор с арендаторами подземки на Манаса/Чуй и мэрией не подписан

Договор с арендаторами подземного перехода на пересечении проспектов Манаса / Чуй и мэрией еще не подписан. Информацию эту ИА «24.kg» подтвердил начальник Управления муниципальной собственности (УМС) столичного муниципалитета Султан Оморов.

Напомним, открытие подземного перехода в центре Бишкека состоялось 11 сентября.  

По информации Султана Оморова, причиной того, что документа нет, является то, что  Управлением капитального строительства (УКС) объект полностью не сдан. 

«Имеются кое-какие недоделки. После того как они будут устранены и объект передадут нам, мы сразу же вынесем вопрос на рассмотрение комиссии по заключению договора», - пояснил чиновник.  

Начальник управления УМС добавил, что в состав комиссии вошли представители структурных подразделений ведомства, курирующий вице-мэр и депутаты местного кенеша. 

Читайте по теме
Бишкекская подземка. Взгляд изнутри

«Изначально мы вели открытый диалог, и на сегодня спорных вопросов между арендаторами и ведомством нет. Все ситуации обсуждаются, прорабатываются и решаются совместно. Мы не ставим целью ущемить права  или выставить неподъемные условия торговцам. В первую очередь мы исходим из интересов и возможностей арендаторов», - подчеркнул Султан Оморов.

 Арендатор торгового места и член вновь созданного ОсОО «Адилет Нур» Бурул Отунчиева рассказала ИА «24.kg», что с предпринимателями изначально обговаривали, что 50 процентов от затраченных средств на реконструкцию подземного перехода будут погашены за их счет. 

«Мы пошли на эти условия, чтобы после реконструкции вернуться на свои рабочие места без конкурса, который должны были провести. Нам пошли на уступки, и в течение пяти лет мы выплатим государству  50 процентов от суммы затрат», -  пояснила Бурул Отунчиева.   

По словам арендаторов,  прошлое ОсОО брало подземку  у мэрии в аренду и сдавало места в субаренду предпринимателям. Теперь же последние напрямую будут вносить плату в бюджет.  

«Мы уже наняли штатного электрика, имеется своя бухгалтерия, на очереди уборщица и охрана. Безусловно, поднимется и  арендная плата за место, но не в пять раз, как говорят, а в 2-3. Сделано это для того, чтобы  мы смогли выплатить мэрии 50 процентов затраченных средств за пять лет, и нам, предпринимателям, не было накладно», - добавила  Бурул Отунчиева.
Ссылка:
просмотров: 452
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке после реконструкции и ремонта открылся еще один подземный переход
Ремонт подземок в Бишкеке: проверяет Финпол
Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Чиновники договорились с торговцами. Возле ЦУМа начинается ремонт подземки
В Бишкеке подземный переход у Филармонии откроют для пешеходов
Мэрия нашла компромисс с предпринимателями подземок
На ремонт подземки возле филармонии подали заявки 12 компаний
Популярные новости
Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с&nbsp;процесса Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с процесса
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
В&nbsp;Бишкеке бытовой конфликт перерос в&nbsp;межнациональный В Бишкеке бытовой конфликт перерос в межнациональный
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания