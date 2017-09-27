Узбекистан и Кыргызстан обсудили создание совместных предприятий

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков и министр внешней торговли Узбекистана Элер Ганиев обсудили создание совместных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики КР.

По ее данным, стороны обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан, обменялись мнениями по предстоящим кыргызско-узбекским контактам в ближайшей перспективе.

Министры обсудили вопросы проведения совместного кыргызско-узбекского бизнес-форума и выставки товаропроизводителей Кыргызстана и Узбекистана в Ташкенте в рамках предстоящего государственного визита президента Алмазбека Атамбаева в РУз.

Министры также обсудили практические шаги по увеличению товарооборота между странами.