Бишкек обещают сделать современным деловым центром

Мэр Бишкека Албек Ибраимов презентует сегодня программу социально-экономического развития города на 2017-2020 годы «Город благоприятных условий».

По его словам, программа направлена на то, чтобы сделать Бишкек современным деловым центром «с развитой инфраструктурой, с уникальными социокультурными характеристиками, связанными с добротой граждан, уютом улиц и скверов, разнообразием городской жизни для всех поколений».

Градоначальник отметил, что уже сегодня ведутся масштабные работы по озеленению и благоустройству, совершенствованию системы управления твердыми бытовыми отходами, модернизации и строительству социальных объектов. «Но все мы понимаем, что еще многое предстоит сделать для нашего любимого города», — сказал Албек Ибраимов.