10:36
+19
USD 68.44
EUR 80.88
RUB 1.19
Общество

Бишкек обещают сделать современным деловым центром

Мэр Бишкека Албек Ибраимов презентует сегодня программу социально-экономического развития города на 2017-2020 годы «Город благоприятных условий».

По его словам, программа направлена на то, чтобы сделать Бишкек современным деловым центром «с развитой инфраструктурой, с уникальными социокультурными характеристиками, связанными с добротой граждан, уютом улиц и скверов, разнообразием городской жизни для всех поколений».

Градоначальник отметил, что уже сегодня ведутся масштабные работы по озеленению и благоустройству, совершенствованию системы управления твердыми бытовыми отходами, модернизации и строительству социальных объектов. «Но все мы понимаем, что еще многое предстоит сделать для нашего любимого города», — сказал Албек Ибраимов.
Ссылка:
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке построят новый корпус перинатального центра
Ремонтировать сгоревшее здание Генпрокуратуры передумали. Будут сносить
Разработана новая программа по здравоохранению. Просят придумать название
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
«Бишкектеплоэнерго» начнет использовать солнечную энергию
Вандалы вновь разбили инсталляцию «Очки. Точка зрения» в Бишкеке
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Международный фестиваль уличных театров начался в Бишкеке
Яркий сентябрь. На площади Победы проходит ярмарка цветов
Бишкек занимает лишь десятое место среди городов СНГ по популярности у туристов
Популярные новости
Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с&nbsp;процесса Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с процесса
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
В&nbsp;Бишкеке бытовой конфликт перерос в&nbsp;межнациональный В Бишкеке бытовой конфликт перерос в межнациональный
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания