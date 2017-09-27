В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Стороны приступили к прениям.

Сегодня должна была с речью выступать адвокат подсудимой Чинара Джакупбекова.

На прошлом заседании председательствующий Кубанычбек Касымбеков прекратил выступление общественного защитника Рабиги Сыдыковой за бесконечные, по его мнению, повторы и реплики, не относящиеся к существу дела.

Но подсудимая не явилась. Джакупбекова предоставила справку, что у Аиды Саляновой болеет ребенок и они находятся в больнице. Слушание продолжится 29 сентября.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят для нее восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.