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Общество

Дело Текебаева. Путаница в показаниях Азата Базаркулова

В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Суд исследует материалы дела. Нынешний глава MegaCom Азат Базаркулов показал на следствии и очной ставке с российским бизнесменом Алексеем Модиным, что знает его хорошо, и тот в 2010 году интересовался делами ЗАО «Альфа Телеком». Изначально Базаркулов говорил, что резюме Модина, который, по его словам и свидетельству Леонида Маевского, должен был возглавить ЗАО (за активы которого, как утверждает Маевский, подсудимые вымогали у него $1 миллион), передал ныне покойному Таланту Маматкеримову именно тогда возглавлявший ФУГИ Шералы Абдылдаев.

Но потом Азат Базаркулов изменил показания и «вспомнил», что резюме Маматкеримову передавал при нем сам Модин. Российский бизнесмен не отрицает, но и не подтверждает, что встречался с Базаркуловым в 2010 году в указанный последним период, ссылаясь на то, что не помнит. А если встречи и были, то носили незапланированный характер.

Показания Базаркулова опровергают экс-генпрокурор Кубатбек Байболов и депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов. Азат Базаркулов утверждает, что они присутствовали при первой и второй встречах с обвиняемыми в 2010 году, когда речь шла о MegaCom и его продаже. Но Байболов и Шыкмаматов и на допросе, и на очной ставке, и в суде первой инстанции категорически отрицали, что знали Базаркулова до его прихода в ГКНБ в качестве свидетеля.

Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова обвиняют в коррупции. Судья Первомайского суда Айбек Эрнис уулу 16 августа приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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