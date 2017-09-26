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Общество

Начальник штаба ОДКБ рассказал о предстоящих учениях разведчиков

Начальник штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал о предстоящих учениях разведывательных подразделений стран ОДКБ.

По его данным, с 3 по 20 октября на территории России, Армении и Казахстана пройдут учения разведподразделений «Поиск−2017», коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие−2017» и учения миротворческих сил «Нерушимое братство−2017».

На учениях планируется отработать организацию и ведение разведки, проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе, а также подготовку и поддержание мира миротворческими силами ОДКБ.
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