Начальник штаба ОДКБ рассказал о предстоящих учениях разведчиков

Начальник штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал о предстоящих учениях разведывательных подразделений стран ОДКБ.

По его данным, с 3 по 20 октября на территории России, Армении и Казахстана пройдут учения разведподразделений «Поиск−2017», коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие−2017» и учения миротворческих сил «Нерушимое братство−2017».

На учениях планируется отработать организацию и ведение разведки, проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе, а также подготовку и поддержание мира миротворческими силами ОДКБ.