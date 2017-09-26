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Общество

Минтранс ответил на критику по поводу ремонта дорог в Каинды

Министерство транспорта и дорог ответило на критику по поводу качества ремонта дорог в городе Каинды Панфиловского района.

По его данным, работа по устройству асфальтобетонного покрытия в райцентре Панфиловского района осуществляется в соответствии с планом строительства на 2017 год. При этом в 2015 году победителем тендера на устройство асфальтобетонного покрытия на улице 60 лет октября в городе Каинды стало ОсОО «АЗиК». Тогда асфальт уложили на участке протяженностью 1,1 километра — от въезда в город и до поворота на Панфиловскую райгосадминистрацию.

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В 2017 году асфальтобетонное покрытие уложил победитель тендера ОсОО «Кыргыз курулуш». Выполнена работа на участке протяженностью 1,3 километра. Существовавшие ранее разбитые и старые бортовые камни заменили новыми дорожными бордюрами с устройством съездов на всех прилегающих объектах. Ширина проезжей части осталась прежней.

На улице Комсомольской асфальт уложен мэрией Каинды на свои средства, так как дорога является муниципальной и не финансируется Министерством транспорта и дорог. Аналогичная ситуация и с другими улицами города.

Что касается гравийной дороги из села Панфиловского на завод «Каинды-Кант», то в Минтрансе уверяют, что уложено гравийное покрытие протяженностью 2 километра с выносом пучинистых участков.

При устройстве гравийного покрытия произведено послойное разравнивание гравия. Осуществлялся полив гравия автомашиной, и произведено уплотнение гладковальцовым катком участка дороги.

«Гравийное покрытие требует периодического профилирования, так как ежедневно по ней проезжают большегрузные бензовозы, перевозящие ГСМ с нефтебазы ОсОО «Каинды ойл» в регионы республики. В сутки по этой дороге проезжают 100-200 бензовозов. Эта дорога четвертой технической категории, ширина дорожного полотна — 8 метров. Вдоль дороги прорытых арыков нет. В кюветах камни не огромных размеров, а те, что находятся в составе гравийной смеси. В дальнейшем их уберут», — заключили в Министерстве транспорта и дорог.
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