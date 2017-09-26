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Общество

Дело Текебаева. В суде вновь выявлена путаница с датами

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Суд исследует материалы. В своих показаниях бывшие сотрудники компании «Нур Телеком» отметили, что российский бизнесмен Алексей Модин приглашал их в ЗАО «Альфа Телеком», но не уточнил, на какую позицию он собирается пойти работать сам.

Все свидетели отмечают, что разговор состоялся в августе, а не в сентябре, как ранее утверждал сам Модин. В ходе исследования его показаний выяснилось, что он перепутал даты. Модин указывал, что разговор о переходе в другую компанию вел в сентябре, а свидетели из числа его коллег по «Нур Телеком» говорят об августе.

По свидетельству Леонида Маевского, $700 тысяч он передал подсудимым через курьера за активы MegaCom именно в сентябре.

«Но Модин лжет. Он не был в сентябре 2010 года в Бишкеке, он отдыхал в Испании, что сам позже и подвердил, а показания остальных свидетелей стали просто корректировать и подгонять под даты, озвученные позже Модным», — сказал Омурбек Текебаев.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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