Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. День уменьшится до 11 часов 57 минут. В Бишкеке температура воздуха ночью +9, днем +26 градусов. С более подробным прогнозом погоды по стране можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.00-18.00 — жилой городок «Красный Строитель», улицы Суюмбаева, Жуковского, Куренкеева, село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Подгорная), жилмассив «Дордой»;

— 9.30-18.00 — улицы Ташкентская, Профессора Зимы, Коенкозова, Т.Молдо, Исанова, проспект Жибек Жолу;

— 13.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Арча, Садыбакасова, Ак-Кайын, Арча-Бешик);

— 9.00-12.00 — улицы Орозова, Джамгерчинова, Обская, Кайназаровой, Лумумбы, переулок Гатчинский;

— 9.00-17.00 — проспект Чуй, 172.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке продолжаются дорожно-строительные работы на 32 городских улицах. С полным списком можно ознакомиться здесь. Перекрыты, например:

— Улица Лущихина — от Тимура Фрунзе до Алыкулова в жилмассиве «Ак-Орго».;

— Улица Фрунзе — от Осмонкула до Лермонтова (с мостом через реку Аламедин);

— Улица Малдыбаева — от Масалиева до Ахунбаева (восточная сторона).

Из-за ремонта теплосетей закрыты:

— Логвиненко —от Киевской до Токтогула;

— Калыка Акиева — от Токтогула до проспекта Чуй;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Памятные даты

27 сентября — Всемирный день туризма.

Учрежден он Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино.

Кыргызстан славен непревзойденной природой. Кстати, если вы еще не были во всех уголках республики, предлагаем вспомнить наше виртуальное путешествие по стране.

Фото из Интернета. Крепость Кудаяр-хана, Баткенская область.

Вы знаете, что такое Азиатская Патагония? А где находится, к примеру, озеро Ай-Куль? Не будем долго томить: все это о Баткенской области. А здесь вы найдете еще больше информации о том, от чего у туристов захватывает дух в самой низкой точке страны.

А чего стоят водопады и пещеры Ошской области? Дух захватывает!

Фото из Интернета. Пещеры Ошской области

В нашем личном топе первое место занимает Джалал-Абадская область с ее красотами. Заповедник Сары-Челек, урочище Саймалуу-Таш, долина Арстанбап... Их нужно увидеть хотя бы раз в жизни.

Фото из Интернета. Заповедник Сары-Челек, Джалал-Абадская область

А как красивы Таласская, Нарынская и Иссык-Кульская области. Здесь вас ждут заповедник «Беш-Таш», озеро Сон-Куль, «Разбитое сердце».

Фото из Интернета. Озеро Сон-Куль, Нарынская область.

Возможно, менее популярна у туристов, но не менее завораживает Чуйская область. Сколько здесь живописных ущелий и водопадов, исторических памятников! И все это в нескольких минутах и часах езды от Бишкека. Проводить время наедине с прекрасной природой можно каждые выходные, было бы желание...

В 2012 году Жогорку Кенеш одобрил законопроект «О преобразовании отдельных поселков городского типа и отнесении их к категории села или города».

Согласно документу, в города преобразованы Айдаркен, Кадамджай, Токтогул, Орловка, Кемин и Каинда.

У кого намечаются тои

49 лет исполняется одному из самых неоднозначных политиков Кыргызстана. День рождения празднует глава МЧС Кыргызстана в 2007–2009 годах, экс-депутат Жогорку Кенеша, вице-президент Национальной Федерации бокса КР Камчыбек Ташиев.

Он родился в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области.

Камчыбек Ташиев печально известен попыткой перелезть через забор Белого дома, за что его судили. Кстати, тогда политик пострадал еще и физически: перелезая через забор, он порвал брюки и травмировал пятую точку.

Фото из Интернета. Камчыбек Ташиев

Кстати, Ташиев намеревался принять участие в президентской гонке-2017, но накануне подал заявление в ЦИК о том, что снимает свою кандидатуру с выборов. Отдал себя всецело в поддержку другого кандидата.

Поздравить политика можно на его странице в Facebook.

Куда сходить

Культура

— Если вы хотите узнать больше об великом Иоганне Себастьяне Бахе и услышать его произведения, вперед на первую лекцию по музыкальной литературе. Читает музыкант Баласагын Мусаев. Пройдет сегодня в Оlolohaus в 18.30.

— На площади Победы продолжается выставка-ярмарка цветов. Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Там же проходит ярмарка меда. Подробнее

Подробнее о том, чем заняться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Атырау стартуют международные соревнования по баскетболу. От Кыргызстана выступает бишкекская «Алга». Также участвуют команды из Казахстана, Беларуси и России.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 9.00, Кыргызская национальная библиотека имени А.Осмонова — конференция по программе социально-экономического развития Бишкека на 2017-2020 годы;

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание парламента;

— 10.00, отель «Плаза» — дискуссия «Интернет как современное поле битвы за умы: технологии, игроки, тренды»;

— 10.00, Sputnik Кыргызстан — пресс-конференция о фестивале искусств «Шанхайский дух — 2017», которая пройдет в Бишкеке с 28 по 30 сентября;

— 11.00, ИА «Кабар» — пресс-конференция «Благотворительный концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья». А также, вопросы о проблемах и нуждах ЛОВЗ«;

— 11.00, издательский дом «Вечерний Бишкек» — пресс-конференция «О «грязных» политтехнологиях, которые применяются во время выборов»;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Райкана Тологонова;

— 14.00, Sputnik Кыргызстан — видеоконференция к Международному дню туризма.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook