10:36
+19
USD 68.44
EUR 80.88
RUB 1.19
Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. День уменьшится до 11 часов 57 минут. В Бишкеке температура воздуха ночью +9, днем +26 градусов. С более подробным прогнозом погоды по стране можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.00-18.00 — жилой городок «Красный Строитель», улицы Суюмбаева, Жуковского, Куренкеева, село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Подгорная), жилмассив «Дордой»;

— 9.30-18.00 — улицы Ташкентская, Профессора Зимы, Коенкозова, Т.Молдо, Исанова, проспект Жибек Жолу;

— 13.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Арча, Садыбакасова, Ак-Кайын, Арча-Бешик);

— 9.00-12.00 — улицы Орозова, Джамгерчинова, Обская, Кайназаровой, Лумумбы, переулок Гатчинский;

— 9.00-17.00 — проспект Чуй, 172.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке продолжаются дорожно-строительные работы на 32 городских улицах. С полным списком можно ознакомиться здесь. Перекрыты, например:

— Улица Лущихина — от Тимура Фрунзе до Алыкулова в жилмассиве «Ак-Орго».;

— Улица Фрунзе — от Осмонкула до Лермонтова (с мостом через реку Аламедин);

— Улица Малдыбаева — от Масалиева до Ахунбаева (восточная сторона).

Из-за ремонта теплосетей закрыты:

— Логвиненко —от Киевской до Токтогула;

— Калыка Акиева — от Токтогула до проспекта Чуй;

 Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Памятные даты

27 сентября — Всемирный день туризма.

Учрежден он Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино.

Кыргызстан славен непревзойденной природой. Кстати, если вы еще не были во всех уголках республики, предлагаем вспомнить наше виртуальное путешествие по стране.

из Интернета
Фото из Интернета. Крепость Кудаяр-хана, Баткенская область.

Вы знаете, что такое Азиатская Патагония? А где находится, к примеру, озеро Ай-Куль? Не будем долго томить: все это о Баткенской области. А здесь вы найдете еще больше информации о том, от чего у туристов захватывает дух в самой низкой точке страны.

А чего стоят водопады и пещеры Ошской области? Дух захватывает!

из Интернета
Фото из Интернета. Пещеры Ошской области

В нашем личном топе первое место занимает Джалал-Абадская область с ее красотами. Заповедник Сары-Челек, урочище Саймалуу-Таш, долина Арстанбап... Их нужно увидеть хотя бы раз в жизни.

из Интернета
Фото из Интернета. Заповедник Сары-Челек, Джалал-Абадская область

А как красивы Таласская, Нарынская и Иссык-Кульская области. Здесь вас ждут заповедник «Беш-Таш», озеро Сон-Куль, «Разбитое сердце».

из Интернета
Фото из Интернета. Озеро Сон-Куль, Нарынская область.

Возможно, менее популярна у туристов, но не менее завораживает Чуйская область. Сколько здесь живописных ущелий и водопадов, исторических памятников! И все это в нескольких минутах и часах езды от Бишкека. Проводить время наедине с прекрасной природой можно каждые выходные, было бы желание...

В 2012 году Жогорку Кенеш одобрил законопроект «О преобразовании отдельных поселков городского типа и отнесении их к категории села или города».

Согласно документу, в города преобразованы Айдаркен, Кадамджай, Токтогул, Орловка, Кемин и Каинда.

У кого намечаются тои

49 лет исполняется одному из самых неоднозначных политиков Кыргызстана. День рождения празднует глава МЧС Кыргызстана в 2007–2009 годах, экс-депутат Жогорку Кенеша, вице-президент Национальной Федерации бокса КР Камчыбек Ташиев.

Он родился в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области.

Камчыбек Ташиев печально известен попыткой перелезть через забор Белого дома, за что его судили. Кстати, тогда политик пострадал еще и физически: перелезая через забор, он порвал брюки и травмировал пятую точку.

из Интернета
Фото из Интернета. Камчыбек Ташиев

Кстати, Ташиев намеревался принять участие в президентской гонке-2017, но накануне подал заявление в ЦИК о том, что снимает свою кандидатуру с выборов. Отдал себя всецело в поддержку другого кандидата.

Поздравить политика можно на его странице в Facebook.

Куда сходить

Культура

— Если вы хотите узнать больше об великом Иоганне Себастьяне Бахе и услышать его произведения, вперед на первую лекцию по музыкальной литературе. Читает музыкант Баласагын Мусаев. Пройдет сегодня в Оlolohaus в 18.30.

— На площади Победы продолжается выставка-ярмарка цветов. Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Там же проходит ярмарка меда. Подробнее

Подробнее о том, чем заняться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Атырау стартуют международные соревнования по баскетболу. От Кыргызстана выступает бишкекская «Алга». Также участвуют команды из Казахстана, Беларуси и России.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 9.00, Кыргызская национальная библиотека имени А.Осмонова — конференция по программе социально-экономического развития Бишкека на 2017-2020 годы;

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание парламента;

— 10.00, отель «Плаза» — дискуссия «Интернет как современное поле битвы за умы: технологии, игроки, тренды»;

— 10.00, Sputnik Кыргызстан — пресс-конференция о фестивале искусств «Шанхайский дух — 2017», которая пройдет в Бишкеке с 28 по 30 сентября;

— 11.00, ИА «Кабар» — пресс-конференция «Благотворительный концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья». А также, вопросы о проблемах и нуждах ЛОВЗ«;

— 11.00, издательский дом «Вечерний Бишкек» — пресс-конференция «О «грязных» политтехнологиях, которые применяются во время выборов»;

— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Райкана Тологонова;

— 14.00, Sputnik Кыргызстан — видеоконференция к Международному дню туризма.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook
Ссылка:
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с&nbsp;процесса Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с процесса
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
В&nbsp;Бишкеке бытовой конфликт перерос в&nbsp;межнациональный В Бишкеке бытовой конфликт перерос в межнациональный
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания