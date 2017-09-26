Дело Текебаева. Показания Леонида Маевского и его секретаря разнятся

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Суд продолжает исследование материалов.

В ходе процесса председательствующий Адис Момуналиев зачитал показания секретаря главного свидетеля обвинения Леонида Маевского - Натальи Самсонкиной.

Адвокаты заявляют, что между показаниями Маевского и его секретаря имеется разница.

Самсонкина указала, что в 2010 году она занимала должность секретаря в компании «Бизнес акцент», руководителем которой являлся Леонид Маевский.

На следствии она сообщила, что с Маевским знакома с 2009 года, с Алексеем Модиным познакомилась в 2010 году.

«Из Кыргызстана я ни с кем не знакома и не общалась. В 2010 году к нам прибыла делегация из КР примерно из 70 человек. Суть переговоров мне неизвестна. Я лично пересчитала около 500 тысяч евро, что по курсу составляло $700 тысяч, которые передала человеку славянской внешности лет 35-37. Он был в составе делегации из КР. Кто он - я не знаю. Это было осенью», — указала Самсонкина.

В свою очередь адвокат Канат Хасанов отметил, что показания свидетеля Самсонкиной и Леонида Маевского разнятся. Так, Маевский сообщил в суде первой инстанции, что Чотонов три дня пил у него в офисе, однако секретарь Самсонкина Чотонова не опознала по фотографии.

Она также сказала, что видела Текебаева в офисе шефа весной 2010 года, но в ходе разбирательства в первой инстанции доказано, что Текебаев в Москве весной не был.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского суда Айбек Эрнис уулу приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.