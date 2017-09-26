Сотрудницу ГП «Инфоком» с липовым дипломом осудили на три года. Условно

Сотрудница ГП «Инфоком» за предоставление липового диплома получила срок. Вчера в Октябрьском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Анны Рахмановой - начальника группы контроля центра персонификации ГП «Инфоком» при Государственной регистрационной службе. Об этом сообщили источники ИА «24.kg».

Уточняется, что сотруднице госпредприятия вменяли в вину часть 3 статьи 173 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), часть 2 статьи 350 (подделка, изготовление, сбыт и использование поддельных документов) УК КР.

Судья Бекболот Джаналиев приговорил Анну Рахманову к трем годам условно и к штрафу в размере 50 расчетных показателей.

Как следует из материалов дела, Анна Рахманова работала в ГП «Инфоком» с 2012 года. В 2013-м были утверждены квалификационные требования на должность ГЦП: начальник должен был иметь высшее образование. В 2014 году Рахмановой сообщили, что уволят, если она не представит документ об окончании вуза.

В 2016 году Рахманова предоставила копию диплома об окончании экономического факультета Кыргызского национального университета. Однако в 2017-м выяснилось, что реквизиты диплома отсутствуют в базе данных выданных документов.

Государственной службой по экономическим преступлениям оценен ущерб, он составил 1 миллион 400 тысяч сомов.

В ГП «Инфоком» информацию ИА «24.kg» подтвердили, добавив, что оставляют за собой право взыскать причиненный ущерб с гражданки Анны Рахмановой в гражданском порядке.